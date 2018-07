Picchia la compagna con un candelabro, ferendola gravemente: arrestato

Dramma sfiorato in veneto, precisamente a Verona, dover un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato la propria compagna con un candelabro. E' accusato di lesioni aggravate, danneggiamento a mezzo militare, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di dare la propria identità personale. I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione al 112 di un' aggressione da parte di un uomo alla sua compagna a S.Giovanni Lupatoto.Il 55enne è stato trovato in una roulotte assieme alla vittima,una romena (51) che aveva il volto tumefatto e sporco di sangue.Accanto a lei il compagno, visibilmente ubriaco, che alla richiesta da parte dei militari di esibire un documento,si è rifiutato e li ha invitati ad andarsene altrimenti avrebbe chiamato il 112.A quel punto uno degli investigatori ha preso sotto braccio la romena per allontanarla dall'uomo che ha reagito con violenza. Sono così scattate le manette; la donna ha poi riferito che da tempo viene picchiata dal suo convivente che utilizza un porta candele per colpirla ferendola gravemente.

