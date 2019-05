Droga illegale trovata nell’abitazione di un commerciante di cannabis light

Sei chili di cannabis a bassa concentrazione di thc sono stati trovati a casa di uno spacciatore a Milano, arrestato per detenzione di “shaboo”, una droga estremamente pericolosa. L'uomo ha un permesso per un'attività commerciale dedita alla vendita di marijuana light, in una tabaccheria della zona. Ma dopo una segnalazione, gli agenti delle Volanti sono intervenuti con una perquisizione trovando 7 grammi di shaboo, 2.100 euro in contanti e 6,1 chili di marijuana legale.