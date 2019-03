Due bambini precipitano dall’ottavo piano, a Bologna

Aperto dalla procura di Bologna un fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato per la morte dei due fratellini di 10 e 14, deceduti ieri mattina dopo essere caduti dall'ottavo piano della loro casa, nella periferia del capoluogo. Le indagini stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica dell’episodio: i due giovani erano in casa col padre con la porta di casa chiusa dall'uomo, solito impiegare questa misura per non fare uscire i figli. L’immobile è stato messo sotto sequestro, mentre si attende per il conferimento dell’incarico di autopsia sulle due vittime.