Due giovani si schiantano in auto mentre vanno ad una festa techno

Due giovani hanno perso la vita in un incidente sull'autostrada A1 tra Modena Nord e Modena Sud, in direzione di Bologna in uno schianto che ha coinvolto due autovetture. "Stiamo andando a Rovigo, ragazzi, siamo solo ai 200... , fai vedere a quanto andiamo”, si sente in un video condiviso su Facebook da uno dei due ragazzi poco prima dell’impatto: “C’è la strada pulita, si va... questa Bmw è un mostro, siamo ai 220. Ci fermiamo in Autogrill? No, ci sta aspettando la droga e il resto". Sull’episodio si è espresso anche il ministro Salvini: "C'è un video sui siti, non ho voluto vederlo, di due ragazzi morti all'altezza di Modena... andavano ai 200 all'ora e stavano andando a cercare droga. E poi qualcuno mi contesta se io dichiaro la guerra alla droga paese per paese, città per città, negozio per negozio, per salvare vite".