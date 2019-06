Due incidenti in poche ore, a Ravenna

Due incidenti stradali avvenuti in poche ore nel Ravennate: nel primo di essi, un giovane di 26 anni in sella a una moto si è scontrato con un auto in zona Borgo Faina perdendo la vita, mentre nel secondo, anch’esso uno scontro tra auto e moto avvenuto in zona Mirabilandia, l’uomo alla guida della moto è morto sul colpo, mentre la donna che viaggiava con lui è in gravi condizioni. In entrambi i casi, le persone a bordo dell’auto si sono procurati soltanto ferite lievi.