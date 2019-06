Due vertici a Palazzo Chigi, stallo su Autonomia e Autostrade

Nessuna decisione per quanto riguardo l’autonomia secondo le ultime due riunioni del Governo, dopo due vertici notturni a Palazzo Chigi. Le intese sulle autonomie regionali saranno al centro di una nuova riunione prevista per la prossima settimana, mentre grava ancora un'incognita anche sulla legge di assestamento per evitare la procedura d'infrazione Ue. I temi trattati nei due vertici, nel quale Conte ha cercato di trovare una sintesi, sono Autonomia e Autostrade.