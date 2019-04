Earth Day, la giornata mondiale per il pianeta

Il 22 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Terra, istituita dalle Nazioni Unite per focalizzare l'attenzione sulla tutela del pianeta e sul suo ecosistema. La celebrazione arriva sulla sica d’interesse iniziato negli ultimi mesi dagli appelli di Greta Thunberg, portando l’Earth Day alla sua 50esima edizione insieme a 193 Paesi e 22.000 organizzazioni coinvolte. Il tema di quest'anno sono le specie minacciate dall’estinzione, con numerosissime le iniziative organizzate nei Paesi promotori. Tra quelle italiane, spiccano l'escursione organizzata a Vaperga in provincia di Torino, la gara di golf di Brissogne in Valle d'Aosta e quella di orientamento a Soave in provincia di Verona.