L'azienda di marmellata e creme spalmabili biologiche sbarca anche in Olanda con la Rigoni Benelux

Rigoni di Asiago, società specializzata in marmellate e creme spalmabili di origine biologica, cresce sia in patria che all'estero. Lo stabilimento di Asiago (Vicenza) impiega 110 addetti e ha chiuso il 2017 con un fatturato di 138 milioni (+13%), e l'azienda prosegue nel percorso di espansione internazionale. Dopo le sedi di Francia ed in Usa quest'anno è stata aperta Rigoni Benelux con sede in Olanda ed in vista ci sono altri paesi, come racconta Andrea Rigoni, presidente e ad di Rigoni Asiago. "La nostra avventura con Simest è iniziata nel 1995 con la costituzione di una joint venture in Bulgaria, mentre Sace ci ha sostenuti con la copertura dei crediti esteri e un finanziamento - racconta Andrea Rigoni, presidente e ad di Rigoni Asiago - La nostra sede bulgara, sia produttiva che di prima trasformazione, occupa 50 addetti a tempo pieno e ha chiuso il 2017 con un fatturato di 14 milioni. E poi ci sono le due sedi commerciali: quella francese ha realizzato un giro d'affari di circa 14 milioni, quella statunitense si è fermata a 3,5 milioni ma è in crescita".