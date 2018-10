Samsung e Sophos in cattedra a Modena per formare le aziende di Confimi

Confimi Innovazione Emilia ha tenuto un incontro diretto alle piccole e medie imprese a tema GDPR.

Samsung e Sophos, promotori dell’evento, hanno affrontato il tema dell’entrata in vigore della normativa europea sulla protezione dei dati (GDPR) in un’ottica business.

Entrambe le aziende hanno infatti avuto l’occasione di presentare le loro soluzioni, illustrando tutte le caratteristiche chiave per rendere compliance le aziende italiane.

Sophos ha illustrato tecnologie anti-ransomware e anti-exploit, che integrano anche la crittografia come sistema di prevenzione al furto dei dati.

Samsung ha presentato la soluzione Knox realizzata al fine di garantire maggiore sicurezza e protezione ai dati sensibili e personali. È un software preinstallato sui device Samsung che permette di fare uso di un unico dispositivo sia in campo personale che in campo lavorativo separando i due ambienti. La maggior sicurezza è data dall'integrazione tra hardware e software sviluppato per rendere il dispositivo il più sicuro sul mercato.

L’incontro è stato organizzato da Andrea Gavioli di Gavioli Srl, azienda di sistemi operativi per l’ufficio, delegato dal presidente di Confimi Innovazione Emilia, Massimo Montecchi di BS COMPANY SRL, che dice:

“Lo scopo è aiutare le aziende a semplificare i processi aziendali e a districarsi nel complicato mondo della protezione dei dati e della privacy.

Incontri come questo vogliono offrire soluzioni concrete a problematiche reali”

All’evento hanno partecipato imprenditori e tecnici, in un confronto aperto e stimolante finalizzato a sostenere le aziende nel percorso verso la compliance.

Nell’ottica GDPR è infatti estremamente importante il dialogo ed il confronto costante tra varie figure all’interno dell’azienda: dal dirigente al tecnico IT.

Chi è Sophos?

SOPHOS è un’azienda leader nella sicurezza informatica che offre soluzioni in grado di proteggere in modo semplice ed efficace tutto il perimetro aziendale, dall’endpoint al Web, dall’e-mail fino al network e ai device mobili. L’approccio di SOPHOS di basa sul concetto di SYNCHRONIZED SECURITY che mette a disposizione delle aziende e degli utenti un sistema di sicurezza che permette alle difese informatiche di coordinarsi, proprio come fanno gli attacchi che le minacciano. Questa soluzione offre la combinazione ideale tra una piattaforma di sicurezza estremamente intuitiva e prodotti pluripremiati che agiscono in perfetta sincronia per bloccare le minacce più sofisticate e offrire una protezione di alto livello da attacchi avanzati, quali ransomware e botnet. Le informazioni di sicurezza vengono automaticamente condivise all’interno dell’intero sistema, abilitandone la risposta automatica alle minacce e isolando gli endpoint infettati prima che la minaccia possa diffondersi. I tempi di risposta agli incidenti vengono così ridotti drasticamente del 99,9%. Grazie alla piattaforma di sicurezza intuitiva e basata sul web SOPHOS CENTRAL, l’intero sistema di sicurezza viene gestito da un’unica interfaccia, per risparmiare ogni giorno tempo e risorse.

Sophos e GDPR

Con la nuova normativa le aziende non possono più rischiare furti di dati o intromissioni nelle loro reti perché si troverebbero a far fronte, oltre a gravi conseguenze per l’attività di business e per la propria reputazione, anche a multe molto salate. I dati relativi allo scorso anno evidenziano che il 58% delle violazioni registrate erano il risultato di un attacco da parte di una parte esterna o un’infezione da malware e i cyber criminali impiegano una vasta gamma di tecniche per penetrare nelle reti, dagli attacchi di phishing allo sfruttamento di vulnerabilità note e password RDP bruteforcing. Una volta all’interno della rete, è possibile implementare malware sofisticati che identificano e sottraggono dati sensibili, come documenti finanziari e medici e altre informazioni personali.

Alla luce di questi dati diventa dunque imprescindibile implementare una sicurezza multistrato pronta a fermare una vasta gamma di minacce, bloccando il malware prima che raggiunga ed infetti i dispositivi; impostare una prima linea efficace, utilizzando un prodotto come XG Firewall, diventa fondamentale ma non sufficiente in quanto gli endpoint necessitano di una protezione aggiuntiva. Qui entra in scena Sophos Intercept X che blocca un ampio spettro di minacce, grazie al suo approccio di difesa in profondità. Intercept X si differenzia dai sistemi tradizionali, che adottano un’unica tecnica principale. È il “potere del più”: una combinazione tra tecniche fondamentali (tradizionali) e tecniche moderne (next-gen) leader di mercato.

Le tecniche moderne includono il rilevamento antimalware con Deep Learning, la prevenzione degli exploit e funzionalità dedicate all’individuazione del ransomware. Tra le tecniche fondamentali ci sono: rilevamento antimalware basato sulle firme, analisi del comportamento, rilevamento del traffico malevolo, controllo dei dispositivi, controllo delle applicazioni, filtro web, prevenzione contro la perdita dei dati e molto altro ancora. Non va altresì dimenticata la protezione a livello dei server aziendali, sia che questi dati si trovino su server fisici, server virtuali o nel cloud. Intercept X for Server adotta un approccio in profondità e a 360 gradi, che include nuove funzionalità di sicurezza tra cui la Root Cause Analysis che identifica chi, cosa, quando, dove e come di un attacco, per permettere agli IT manager di migliorare costantemente lo stato generale di sicurezza. Inoltre, grazie a CryptoGuard e WipeGuard vengono identificati e bloccati automaticamente i tentativi di cifratura indesiderati e gli attacchi che colpiscono il record di avvio principale.