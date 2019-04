Editoria per ragazzi, a Bologna il 56esimo incontro

Si tiene a Bologna l’appuntamento per l’editoria per l’infanzia, durante la Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi che arriva alla sua 56esima edizione con numeri da record. L’obiettivo di quest’anno è il mercato digitale, con una missione speciale per il 2019, ovvero la poesia. Marco Momoli, direttore commerciale di BolognaFiere, dichiara: "È la manifestazione più prestigiosa e internazionale che abbiamo in calendario in fiera. Una rassegna che vive a Bologna perché sotto le Due Torri riconosce la sua casa”. Tra i progetti, la trasformazione di Casa Carducci in un centro di iniziative per la poesia, le illustrazioni e la letteratura per l'infanzia.