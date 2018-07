Effetto Ronaldo: la Juve prepara altri grandi colpi con top player a in difesa e a centrocampo

Scosso il mercato con "l'affare del secolo", la Juventus continua la rivoluzione della sua rosa. L'arrivo di Cristiano Ronaldo è solo l'inizio: i bianconeri stanno pianificando colpi d'altissimo livello in difesa e a centrocampo. Proprio l'approdo di CR7 nel club torinese potrebbe fare "da calamita" per altri arrivi di altissimo spessore: per il reparto arretrato gli occhi sono puntati sull'uruguaiano Diego godin, pilastro dell'Atletico Madrid di Simeone, che non ha ancora rinnovato con i colchoneros e potrebbe andarsene per 15-20 milioni di euro.

A centrocampo, più che Milinkovic-Savic, ormai vicinissimo al Real Madrid, i tifosi della Juventus sognano il ritorno del beniamino Paul Pogba. Il francese è da tempo in rotta con Mourinho, e nel contratto stipulato con il Manchester United due anni fa ci sarebbe una clausola di recompra che permetterebbe ai bianconeri di riacquistarlo per 60 milioni di euro. Lo riporta Telelombardia. Lo scoglio principale resta però l'ingaggio di 13 milioni di euro, che potrebbe venire in parte compensato con un aumento sui diritti di immagine.

A grandi colpi in entrata corrispondono grandi cessioni: e la Juventus in uscita guarda in direzione Londra. Il Chelsea dovrebbe ufficializzare a breve l'arrivo di Sarri, che darebbe il via alla campagna acquisti dei Blues: in Inghilterra dovrebbero sbarcare Gonzalo Higuain e Daniele Rugani, per 100 milioni di euro complessivi. In uscita anche Sturaro, Pjaca e Marchisio. Da tenere d'occhio la situazione di Pjanic, richiesto dal Barcellona.

Intanto Cristiano Ronaldo si sta godendo ancora qualche giorno di relax in Grecia insieme alla sua famiglia, comprese mamma e sorelle, e agli amici. Attraverso il suo profilo Instagram, la signora Dolores Aveiro ha postato il suo personale augurio al figlio in vista della sua prima stagione alla Juventus: “Ti auguro il meglio per la tua nuova avventura”, frase accompagnata dalla foto di mamma e figlio con in mano un flute di champagne.