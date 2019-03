Effigi prese d’assalto con lanci di uova a Milano

In piazza della Scala a Milano sono state lanciate delle uova contro il disegno di legge per l’affido, del senatore leghista Simone Pillon, protesta promossa da Cub Donne, Confederazione unitaria di base. Sono infatti state realizzate delle riproduzioni giganti in carta delle facce del ministro alla Famiglia, Lorenzo Fontana, e del senatore Simone Pillon, che sono poi state prese di mira dai manifestanti. Il gesto è un modo per opporsi al disegno di legge e chiederne il ritiro immediato.