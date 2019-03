Elezioni di maggio, rischio di aumento degli episodi razzisti su internet

Secondo un allarme arrivato dai Servizi Segreti, c’è il rischio di un aumento di episodi di intolleranza, razzismo e xenofobia in vista delle elezioni Europee in programma a Maggio. I fenomeni potrebbero incorrere da parte delle formazioni di estrema destra, i quali si sono già in passato resi responsabili di episodi simili. Le campagne di disinformazione diffuse soprattutto dai social network "rappresentano uno degli strumenti attraverso cui attori ostili tentano di orientare l'opinione pubblica, interferendo finanche con processi fondamentali per la vita democratica, come le elezioni".