Emendamenti pro famiglia, da parte del ministro Fontana

Presentati due emendamenti governativi pro famiglia dal ministro Lorenzo Fontana al decreto crescita, nel quale sono previsti un bonus bebè potenziato e ampliato ai redditi Isee fino a 35.000 euro e detrazioni fiscali per l'acquisto di pannolini e latte in polvere. "Continuiamo la politica seria e concreta per il rilancio della natalità dopo quasi un anno, tutti nel governo si sono resi conto che il rilancio demografico è la sfida per lo sviluppo e il futuro del Paese. Sono diventati miei discepoli”, spiega Fontana. Il bonus passa quindi da 80 a 110 euro al mese per un anno per i nuovi nati, con detrazione al 19% delle spese per i prodotti della prima infanzia fino a un tetto di 1.800 euro.