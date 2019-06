Emerge audio nel caso Ruby ter

"Non voglio soldi, non voglio case, voglio patteggiare e pulirmi”, sono le dichiarazioni nel 2014 Marysthell Polanco, una delle imputate per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza nel caso “Ruby tre”, riguardante le ospiti alle serate di villa Arcore di Silvio Berlusconi. Le parole della donna sono emerse a seguito del ritrovamento di un audio depositato nei sei faldoni di atti del processo. Nell’audio l'ex showgirl parlava con il suo legale dell'epoca chiedendo di poter patteggiare.