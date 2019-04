Emilia-Romagna approva i condhotel

Approvata dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna la legge che istituisce i condhotel, la formula mista che prevede la presenza di camere tradizionali insieme ad alloggi privati nelle medesime strutture d’albergo. Nato in seguito ad un confronto con Comuni e associazioni di categoria, la legge definisce regole e requisiti per gestire le attività e fidelizzare la clientela internazionale. Viene anche regolamentata la possibilità di convertire alcuni edifici in condhotel per permettere il recupero di immobili in disuso.