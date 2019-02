Emilia Romagna, aumento dei sussidi dal Fondo Nazionale

Il Fondo Sanitario Nazionale assegna alla Regione Emilia Romagna un totale di 8 miliardi e 259 milioni di euro, con un aumento rispetto al 2018 di circa 90 milioni in più. L’accordo, raggiunto a Roma in Conferenza delle Regioni, dovrà arrivare in Conferenza Stato Regioni, per l’approvazione finale. Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni, commenta: "Ci sono state riconosciute più risorse rispetto allo scorso anno e lo consideriamo un attestato importante per la nostra sanità"