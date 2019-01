Emilia Romagna, nessun pesticida nelle acque potabili

Secondo le prime campagne di monitoraggio avviato in Emilia Romagna dall’Arpae, non co sarebbero tracce di pesticidi nelle acque potabili della Regione. Dall’inizio di ottobre fino alla fine di dicembre infatti, sarebbero stati analizzati diverse decine di campioni di acque potabili del servizio idrico attraverso uno strumento ad alta specializzazione utilizzato proprio per questo scopo, grazie anche al finanziamento di 450.000 euro stanziati dall’Emilia Romagna. Sarebbero inoltre stati controllati anche i corsi d’acqua, tra cui fiumi, torrenti, laghi, canali.