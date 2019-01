Emilia Romagna prima regione per aumento del Pil

L'Emilia-Romagna si classifica prima regione per aumento del Pil, che nel 2018 risulta pari al +1,4 per cento, con un sensibile rallentamento nel 2019 a quota +0,7 per cento. E' quanto emerso dagli Scenari per le economie locali di Prometeia, analizzati da Unioncamere Emilia-Romagna, che rivela una tendenza regionale superiore rispetto allo 0,9 e allo 0,5 per cento previsti a livello nazionale per il 2018 e per il 2017. Nonostante il rallentamento, la regione rimane in una posizione di testa per capacità di crescita, insieme a Lombardia e al Veneto.