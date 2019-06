Emilia Romagna prima regione plastic free d’Italia

"L'Emilia-Romagna deve diventare la prima regione plastic free d'Italia. Dobbiamo sapere, a partire da me, che in questi anni abbiamo fatto troppo poco sul piano della sostenibilità e ne vediamo le conseguenze in quello che accade”. Sono le parole del presidente della Regione Stefano Bonaccini, il quale prosegue: "Oggi il buongoverno non basta se non sei in grado di rappresentare un'idea, un sogno. Noi abbiamo le idee sufficientemente chiare: costruire un campo largo che chiami a raccolta tutti quelli che vogliono dare una mano perché l'Emilia-Romagna continui ad avere un'idea di governo riformista. Dobbiamo metterci all'ascolto e poi costruire una continuità di governo in Emilia-Romagna, ma soprattutto la base per un'alternativa nel paese perché questo governo sta mandando a fondo l'Italia".