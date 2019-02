Emilia Romagna, richiesto lo stato di emergenza

Richiesto dalla Regione Emilia Romagna lo stato di emergenza per i danni del maltempo, secondo l’annuncio del presidente Stefano Bonaccini al termine di un vertice in Prefettura a Bologna. L’operazione riguarderà la Bassa Bolognese per l’esondazione del Reno, il Piacentino per il gelicidio, il Reggiano per le frane e il Modenese per il cedimento degli argini. "Adesso è il momento di pensare alle persone e alle famiglie. I cittadini colpiti verranno aiutati a tornare nelle proprie case e saranno risarciti dei danni subiti. La Regione farà come sempre la sua parte”, ha dichiarato Bonaccini, che continua: “Credo che i tempi saranno molto brevi per quanto riguarda un ripristino immediato. Già da questa notte l'argine è stato messo in sicurezza. Sono iniziati i lavori, si sta provvedendo a ricostruirlo in modo da reggere su quel lato. Nel frattempo si è partiti con un'attività di assistenza alle persone e di assistenza diretta ai luoghi, quindi alle abitazioni".