Emilia Romagna al voto, cala l’affluenza

Diminuisce l’affluenza in Emilia-Romagna per le europee, sebbene sia ancora una delle regioni d’Italia col maggior numero di votanti. Il dato finale è di 67,3%, in calo rispetto al 70% di quattro anni fa. Leggermente più alta invece l'affluenza per le comunali, che tocca il 69,7%. I capoluoghi in questione sono stati Modena (69,4%), Reggio Emilia (67,4%), Forlì (68,4%), Cesena (70,4%) e Ferrara (71,5%), i cui risultati sono previsti per il pomeriggio.