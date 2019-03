Ennesimo episodio di brusche frenate in metropolitana a Milano

La metropolitana di Milano si rende protagonista a pochi giorni dal’ultimo incidente, di un altro episodio di brusca frenata del mezzo, causando due contusi e rischiando di far sospendere la circolazione. E’ successo lungo la linea 2 alla stazione di Cassina de’ Pecchi. Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico della città, fa sapere di star lavorando “su due aspetti: il primo è un graduale ammorbidimento della frenata, per averla meno brusca e quindi non avere le conseguenze che ci sono state in questi giorni. Il secondo è relativo alla logica del sistema, perché si possa tarare meglio il passaggio alla frenata di emergenza”.