Entra in area di servizio e viene travolto da un mezzo pesante

Sulla A4 in direzione Venezia, un 40enne ha perso la vita alla guida della propria vettura mentre cercava di immettersi nell’area di servizio di Arino, quando la sua auto è stata travolta da un mezzo pesante. L’intervento dei vigili del fuoco, la polstrada e i sanitari del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Coinvolto nell’incidente anche un furgone.