Entra in casa di una 14enne e tenta di stuprarla, a Pavia

Si indaga a Pavia su un caso di violenza sessuale, nei confronti di una ragazzina di 14 anni che sabato scorso è stata quasi stuprata. Un uomo infatti si è introdotto in casa della ragazzina e ha cercato di aggredirla. La ragazza però è riuscita a fuggire dall’aggressore che a quel punto si è allontanato. Secondo gli agenti della Squadra mobile, si tratta di un operaio attualmente impiegato in un cantiere vicino a casa della vittima. La giovane, che non ha riportato ferite, è attualmente sotto shock.