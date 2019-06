Entra in una sala slot brandendo un’ascia, nel Varesotto

Un 45enne pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri per essere entrato in stato di ebbrezza in un sala slot di Cavaria con Premezzo nel Varesotto con un'ascia, tentando di aggredire il titolare e i clienti senza un apparente motivo. Inoltre, non appena ha visto arrivare gli agenti, si è scagliato contro alcuni di loro venendo però bloccato, ferendo uno dei militari. Attualmente, l’uomo è sottoposto alla misura cautelare di obbligo di firma. si è scagliato contro alcuni di loro sempre con l'ascia in mano, ma è stato bloccato.