Entrano i ladri in casa e lo aggrediscono, nel Piacentino

Viene picchiato con una spranga davanti ai figli dai ladri sorpresi nella sua abitazione. L'episodio è successo in un'abitazione di Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza dove la vittima, un ragazzo di 28 anni e padre di famiglia, è stato svegliato all'improvviso dall'intrusione di due ladri dal balcone mentre dormiva in casa coi figli. I ladri per tutta risposta lo aggrediscono con una spranga colpendolo con violenza in testa, per poi scappare e far perdere le loro tracce. Trasportato all’ospedale di Piacenza, non è in pericolo di vita.