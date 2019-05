Ergastolo per l’assassino di Pamela

Innocent Oseghale, 30enne pusher nigeriano accusato per omicidio e occultamento di cadavere, è stato condannato all’ergastolo con isolamento diurno per una durata di 18 mesi per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana, il cui cadavere fatto a pezzi fu trovato sul ciglio della strada a Pollenza il 31 gennaio 2018, all’interno di due trolley. La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte d'Assise di Macerata dopo oltre cinque ore di camera di consiglio. Il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio ha ringraziato i collaboratori della Procura, i magistrati, gli avvocati, anche quelli della difesa. "E' stato un lavoro duro c'è stata tanta pressione mediatica, ma noi abbiamo cercato sempre di tenere i piedi per terra".