Esami falsi per ottenere il permesso di soggiorno, 5 misure cautelari a Modena

La polizia di Stato ha eseguito a Modena un'ordinanza per 5 misure cautelari di cui una in carcere per altrettanti indagati accusati per corruzione, falsità ideologica, truffa, contraffazione di documenti. I responsabili infatti, hanno tenuto esami fittizi sulla conoscenza della lingua italiana per far ottenere il CELI, il certificato necessario per il permesso di soggiorno agli immigrati in Italia. "Altro che ius soli e cittadinanze in regalo, in Italia servono regole, controlli e rispetto", commenta il vicepremier Matteo Salvini su Twitter. La squadra, composta in totale da 25 persone, aveva sede a Modena in un Centro di Formazione Linguistico' accreditato presso l'Università per Stranieri di Perugia.