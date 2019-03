Esce di strada e si schianta tra gli alberi, perde la vita un 85enne

Un pensionato ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua auto, a Luino in provincia di Varese. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo di 85 anni ha perso il controllo della vettura, sbandando più volte e ribaltandosi tra gli alberi ai lati della strada. Intervenuti sul posto, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco hanno potuto solamente constatare il decesso della vittima.