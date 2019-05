Esce di strada e si schianta contro un albero, a Cordignano

Incidente stradale mortale a Cordignano in provincia di Treviso, dove un 66enne di Pordenone ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua auto finendo contro un albero. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area ma una volta estratta la vittima i medici del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Ancora sconosciute le cause che hanno portato la vettura ad uscire di strada, sul cui caso stanno indagando le autorità le quali stanno effettuando i rilievi.