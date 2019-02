Escursionista precipita in un canalone, a Lecco

Incidente in montagna sul monte Legnone nella provincia di Lecco, dove una donna di 44 anni ha perso la vita durante un’escursione. La donna si trovava in compagnia di un altro uomo di 66 anni quando è scivolata in un canalone, precipitando per diverse decine di metri e morendo all’impatto col suolo. Dato l’allarme, è stato l’elisoccorso a far arrivare le unità del Soccorso alpino, che non hanno potuto che constatare il decesso. In corso accertamenti da parte dei Carabinieri per chiarire le dinamiche e le cause.