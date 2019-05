Escursionisti sul Cusna, perde la vita uno dei due sopravvissuti

Ha perso la vita uno dei due escursionisti recuperati sul monte Cusna, sull'Appennino reggiano, dopo essere stato tratto in salvo dai soccorsi alpini in seguito ad una ricerca durata ore. La coppia infatti era rimasta bloccata a causa di una tormenta, e non era riuscita a ritrovare la strada di casa per colpa della nebbia sopraggiunta. Arrivato in arresto cardiaco all'ospedale Maggiore di Parma, è quindi morto poco dopo alcuni tentativi di rianimazione. L'altro escursionista invece, dopo le cure per lo stato di ipotermia, ha rifiutato il ricovero in ospedale.