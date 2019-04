Esplode la ruota di uno scuolabus, feriti tre bambini nel Lodigiano

Lo pneumatico di uno scuolabus è scoppiato portando il mezzo ad uscire di strada, causando il ferimento di tre bambini di 8 e 9 anni, finiti in ospedale. E' successo a San Martino in Strada, nel Lodigiano, quando il veicolo stava compiendo il giro giornaliero per portare gli allievi alla scuola elementare: il conducente dello scuolabus ha poi spiegato che in via Giovanni Paolo II, dopo lo scoppio della ruota, è uscito di strada colpendo due alberelli a lato della carreggiata e arrestandosi contro un terzo albero. Continuano intanto le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.