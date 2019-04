Fanno esplodere i bancomat per accedere ai soldi

I carabinieri hanno arrestato 5 italiani per l'esplosione di due bancomat nei comuni di Luisago a Como, e Solaro a Milano, nel quale il gruppo di ladri artificieri hanno portato via un bottino di 91.000 euro. Sono soprattutto due le tecniche utilizzate per fare esplodere gli sportelli e sottrarre il contenuto: o saturando lo sportello col gas acetilene, oppure utilizzando un parallelepipedo in ferro riempito di polvere esplosiva che si infila nelle aperture degli sportelli, per poi essere fatto detonare a distanza.