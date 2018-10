Esplosione in una ditta di solventi nel Milanese, un ferito

Nella ditta di solventi Solvet di Marcallo con Casone, in provincia di Milano, è avvenuta una violenta esplosione che ha coinvolto ben 13 persone.

Tra le persone rimaste vittima dell’incidente c’è un solo ferito grave, un operaio di 38 anni che ha riportato ustioni di secondo grado, il quale è stato subito trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. L’operaio adesso si trova in prognosi riservata ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

L'incendio è stato domato in seguito dai vigili del fuoco, che attualmente stanno raffreddando alcuni contenitori di solvente ubicati in un'area pericolosa del capannone che ha preso fuoco. In generale la situazione è sotto controllo, mentre sono in già corso accertamenti per eventuali ripercussioni sull'aria dei prodotti chimici che si trovavano nella zona al momento dell’incendio.