Esplosione uccise ufficiale dell’esercito, a Milano

Un tubo del gas scollegato manualmente nella cucina del sergente maggiore dell'esercito Saverio Sidella, ha provocato l'esplosione e il conseguente crollo di una palazzina di Rescaldina a Milano il 31 marzo 2018. Sono i dati emersi dalla relazione dei periti incaricati dalla Procura di Busto Arsizio di risalire alle cause del disastro nel quale morì lo stesso Sidella. L’uomo, insieme alla moglie, era indagato per strage ma non essendovi prove che in casa loro vi fossero altre persone, è stato richiesta l'archiviazione delle accuse.