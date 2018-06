Estate 2018: tutte le sagre, fiere e feste da non perdere a Venezia e provincia

Tutti gli appuntamenti da non perdere nell'estate veneziana

Sarà una estate all'insegna delle sagre, delle fiere e delle feste e tradizioni popolari quella di Venezia e provincia. Spazio anche alle manifestazioni in spiaggia. Dai un'occhiata qui sotto a tutti gli appuntamenti in programma, in costante aggiornamento.

Festa del santo patrono a Jesolo (19-24 giugno)

Sabato 24 giugno ricorre la Festa di San Giovanni Battista, patrono di Jesolo. La città festeggia con momenti sacri e numerosi eventi musicali, culturali e di intrattenimento, dal 19 al 24 giugno 2018.

Sorvolo Frecce Tricolori (21-22 giugno)

Ai nastri di partenza la stagione acrobatica 2018 delle Frecce Tricolori, che vedrà i dieci MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale impegnati in numerosi appuntamenti dal nord al sud d’Italia e all’estero nel segno della promozione del Sistema Paese e del Made in Italy. Oltre alle spettacolari esibizioni, con l'appuntamento estivo di Jesolo, è previsto anche un altro appuntamento da non perdere.

Mirano Summer Festival (29 giugno - 27 luglio)

Tutto pronto la 12esima edizione del Mirano Summer Festival, pronta a decollare tra un mese. Apertura prevista infatti per giovedì 29 giugno 2018, chiusura venerdì il 27 luglio, dopo 29 giorni di musica, spettacoli, beneficenza, nella tradizionale location del piazzale degli impianti sportivi di Mirano.

Marghera Estate (4 luglio - 31 agosto)

Torna Marghera Estate tra musica e cinema. Lo fa portando in piazza il sound "veneto" di Rumatera e Los Massadores ormai sbarcato anche sulla scena nazionale, senza dimenticare gli appassionati di lirica con un ciclo di appuntamenti settimanali a loro dedicati. E in piazza quest'anno arriva anche il buon cibo: un piccolo mercato gastronomico di food truck per animare le serate di luglio.

Redentore (14-15 luglio)

La Festa del Redentore è tra le festività più sinceramente sentite dai veneziani, in cui convivono l'aspetto religioso e quello spettacolare, grazie al fantasmagorico spettacolo pirotecnico che, la notte del sabato, attrae migliaia di visitatori: sull'inimitabile palcoscenico del Bacino di San Marco giochi di luce e di riflessi tracciano un caleidoscopio di colori che si staglia dietro le guglie, le cupole e i campanili della città.

Venice Summer Music (28-30 luglio)

Venice Summer Music. La grande musica internazionale torna al Parco di San Giuliano dal 28 al 30 luglio 2018. L'appuntamento sarà al parco San Giuliano, e vedrà esibirsi artisti e band di grande successo e richiamo internazionale con una previsione di oltre 80mila spettatori nei tre giorni.

Random #unafestaacaso (4 agosto)

Sabato 4 agosto 2018 torna alla Spiaggia del Faro di Jesolo Random #unafestaacaso, la festa in spiaggia più grande d'Italia. L'appuntamento è dalle 16 fino alle 23.59. L'ingresso è riservato ai maggiori di 18 anni.

Jesolo European Air Show (8-9 settembre)

L’evento aeronautico più atteso dell’anno che attira più di mezzo milione di spettatori sulla nostra spiaggia. Per tre ore con il naso all’insù ad ammirare i velivoli dell’Aeronautica Militare Italiana e di altre forze aeree, già arrivata la conferma della Patrouille Suisse che si esibirà per la prima volta nei cieli di Jesolo.