Europee: Lega primo partito col 34%

Lega primo partito in Italia nelle europee con il 34%, secondo in classifica il Pd con circa il 22% e ultimo sul podio il M5s con il 17%. Il segretario della Lega Matteo Salvini commenta il successo: “Al lavoro. Per l'Italia e per gli italiani. GRAZIE. Di Cuore. A Riace e Lampedusa la Lega è primo partito. Evidentemente la richiesta di una migrazione regolare, qualificata, positiva è volontà degli italiani. Quella sui migranti sarà la prima battaglia in Europa". Infine, il vicepremier aggiunge: "Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega al contratto e al governo non è mai stata in discussione".