Europee a Milano, vince il Pd

In seguito alle votazioni per le votazioni europee avvenute a Milano, il responso vede come primo partito in classifica il PD, con il 36% dei voti di preferenza, mentre al secondo posto si trova la Lega con il 27% circa. Seguono poi Forza Italia al 10%, il Movimento 5 Stelle al 9 e infine +Europa e Fratelli d’Italia, entrambi sul 5% di voti.