Evasione fiscale, arrestato il titolare di un’attività di trasporti

Sequestro da parte della Guardia di Finanza di Thiene nei confronti di una Srl di trasporti di Zugliano, seguita dalla denuncia del suo legale rappresentante per dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti. Durante l’operazione, sono state confiscate somme in banca per un totale di circa 62.000 euro. Le indagini sono partite da una verifica fiscale dei finanzieri dopo l’individuazione di un altro indagato di Vicenza, condannato poi per bancarotta fraudolenta.