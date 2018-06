Expo, la Procura ricorre contro il proscioglimento del sindaco Sala

Non è affatto conclusa la vicenda che, a Milano, riguarda le vicende di Expo e del sindaco Sala. La Procura generale non molla. E, come preannunciato nelle scorse settimane, presenta il ricorso contro il proscioglimento dell'ex commissario straordinario di Expo nonché attuale sindaco di Milano Beppe Sala e dell'ex manager Angelo Paris, accusati di abuso di ufficio per la fornitura di seimila, tra alberi e arbusti, come arredi del sito espositivo della manifestazione che nel 2015 in pochi mesi ha fatto registrare oltre 21 milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. Stamane, infatti, i sostituti procuratori generali Massimo Gaballo e Vincenzo Calia hanno depositato l'atto con cui chiedono, in base alle nuove norme, alla Corte d'Appello di ribaltare la decisione con cui lo scorso marzo, al termine dell'udienza preliminare, il giudice per le udienze preliminari aveva sentenziato il non luogo a procedere per Sala.