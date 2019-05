Facebook progetta la propria moneta virtuale

Secondo un rapporto del Wall Street Journal, la piattaforma social Facebook sta pianificando la creazione di una propria moneta virtuale, differente dalle altre per il fatto di possedere un valore stabile a differenza delle altre criptovalute le quali sono suscettibili a fluttuazioni di mercato molto marcate. Sempre secondo il Wall Street Journal, la società starebbe reclutando diverse società finanziarie per lanciare la rete, che potrebbe mettere in crisi il settore delle carte di credito, a causa dell’assenza di commissioni.