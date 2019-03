Fadil Imane, nessuna traccia di radioattività

Secondo le prime analisi sui campioni dei tessuti degli organi prelevati a Fadil Imane, una delle testimoni del processo Ruby, non risulta alcuna evidenza di radioattività, confermando le ipotesi iniziali. I campioni sono stati inviati sia all'Arpa di Milano sia all'Istituto di Fisica dell'Università Statale per le analisi del caso, in modo da verificare con più accuratezza i risultati. Inizialmente i sospetti sulla presenza di sostanze radioattive nel corpo della giovane erano dovuti al risultato di alcune analisi effettuate sulle urine della donna.