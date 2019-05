False dichiarazioni per non pagare le tasse, 22 denunce

La Guardia di Finanza ha eseguito, nelle province di Bologna, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Taranto e Sassari, un sequestro preventivo di disponibilità bancarie e beni sia mobili che immobili per quasi 27 milioni di euro, in seguito alla scoperta di un meccanismo attuato da 22 persone proprietarie di 10 società. Gli accusati sono infatti stati denunciati a vario titolo per i reati di omessa dichiarazione, occultamento di scritture contabili e indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti, al fine di non versare i debiti con l’erario.