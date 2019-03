False dichiarazioni dei redditi, sequestrati 700.000 euro ad un imprenditore di Vicenza

Eseguito dalla Guardia di Finanza un sequestro preventivo di 700.000 euro emesso dal Tribunale di Vicenza, nei confronti di una ditta di pellame di Pozzoleone. L’operazione è nata da una verifica fiscale della ditta di proprietà di un 69enne, denunciato per false dichiarazioni dei redditi dal 2012 al 2016, con costi fittizi per un totale di 4,3 milioni di euro. Individuate inoltre vendite per 670.000 euro nascoste alla amministrazione finanziaria.