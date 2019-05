Famiglia di Monza arrestata per spaccio di droga

Una famiglia residente a Seregno in provincia di Monza, composta da nonna, papà e figlio, è stata arrestata dai carabinieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per l’accusa di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. La donna infatti custodiva la cocaina nelle gabbie delle sue galline in un campo, mentre il figlio è stato identificato come il vertice di un giro di spaccio di cocaina in Brianza, insieme al nipote di soli 22 anni.