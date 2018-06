Blitz dei Nas di Milano che catturano una banda specializzata nel commercio illegale di farmaci

Operazione ad ampio raggio dei Militari dell'Arma di Milano che si sono mossi, oltre che nella provincia dello stesso capoluogo di regione, anche in quella di Lodi, trovando poi collegamenti con le realtà di Caserta e Napoli dove i Carabinieri hanno fermato 14 persone, di cui 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 2 di obbligo della sottoposizione alla firma presso la polizia giudiziaria, ritenute responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale e ricettazione di farmaci successivamente inviati all'estero. L'indagine, denominata 'Sic iubeo' e a cui hanno partecipato i militari dei rispettivi comandi provinciali e dai Nas competenti per territorio, è stata avviata dai militari del Nas nel 2015 e ha consentito di individuare un radicata organizzazione criminale stabilmente dedita al rastrellamento illecito di medicinali presso le farmacie di tutta la Lombardia usando "ricette rosse" provenienti da un furto presso strutture ospedaliere e medici di famiglia, che venivano poi compilate con dati falsi intestati a ignari o inesistenti pazienti, in totale esenzione del ticket, riuscendo ad approvvigionarsi fraudolentemente di ingenti quantità di farmaci. I medicinali così ottenuti venivano veicolati all'estero tramite complicità nel settore della distribuzione nell'area campana, che operavano materialmente la spedizione, essenzialmente verso Paesi extraeuropei, utilizzando canali distributivi illegali e in totale assenza di qualsiasi attenzione alla corretta modalità di conservazione dei prodotti con rischi davvero alti per la salute dei destinatari di tali medicinali.

