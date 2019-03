Fatture false, a Bergamo sequestrati beni per 3 milioni di euro

Esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza di Bergamo, per la confisca di beni per 3 milioni di euro. Le indagini, partite da una verifica fiscale di una società di Chiuduno in provincia di Bergamo hanno portato al principale indagato, un 40enne originario di Calcinate, il quale sarebbe invischiato nella serie di fatture emesse per la cessione di materiale. Dietro una parete di legno all’interno di una villa è stato inoltre trovato un cavea con all’interno contanti, orologi e gioielli per 300.000 euro. Sono in totale 8 le persone indagate a vario titolo nell’inchiesta per falsa fatturazione.