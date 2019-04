Fedeli ortodossi litigano in chiesa e devastano il santuario

Dopo aver festeggiato la Pasqua Ortodossa nella chiesa della Madonna della Misericordia a Cesena, due fedeli ubriachi sono tornati in chiesa il giorno dopo le celebrazioni iniziando a litigare tra loro, per poi procedere distruggendo diversi oggetti all’interno del luogo di culto tra cui anche oggetti sacri, banchi e panchine. Intervenuti sul posto sia gli uomini del Commissariato di Polizia che della municipale i quali hanno bloccato i due fedeli e hanno sporto denuncia per danneggiamento aggravato. Intorno alla vicenda si è poi creato ulteriore tensione, a causa di alcune voci condivise sui social che attribuivano i gesti distruttivi ad alcuni islamici.